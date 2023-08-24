Karabük'te çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük'te, TCDD'ye ait deponun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise bir kişi yaralandı. Ayrıca, Cumayanı köyünde çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.