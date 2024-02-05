Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
Karabük'te yapılan saha çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı.
Karabük'te çeşitli suçlardan araması olan 20 kişi yakalandı, yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 23 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 5-10 yıl arası aranması olan 1 şahıs, 3-5 yıl arası aranması olan 2 şahıs, 3 yıl arası aranması olan 5 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Ayrıca, 2-3 Şubat tarihleri arasında Karabük il genelinde gerçekleştirilen hırsızlık suçlarından olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan uygulamada önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK