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Karabük'te çay ocağında tartıştığı eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs tutuklandı

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Karabük'te bir çay ocağında yaşanan tartışmada, bir şahıs eski kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te çay ocağında tartıştığı eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda Murat D. isimli şahıs çay ocağında teyzesi ve arkadaşı ile oturan Emine A.'ya (27) bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla şüpheli 100. Yıl Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın daha önce de cezaevinde kaldığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Mahkeme Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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