Karabük'te Cansız Mankenin Üzerindeki Kıyafetler Çalındı

Karabük'te bir dükkanın önündeki cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalındığı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, kayıtları izleyerek olayı fark etti.

Karabük'te cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi'nde tarım aletleri satan bir dükkanın sahibi, sabah geldiği iş yerinin önündeki cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, cansız mankenin üzerindeki kıyafetlerin gece saatlerinde bir kişi tarafından çalındığını fark etti.

Kayıtlarda, iş yerinin önüne gelerek çevreyi kontrol eden bir kişinin, cansız mankenin üzerindeki kıyafetleri alarak giydiği ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Öte yandan iş yeri sahibinin konuyla ilgili şikayetçi olmadığı belirtildi.