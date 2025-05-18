Karabük'te Camide Yangın Çıktı
Yenice ilçesindeki Holamanoğlu Mahallesi Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu camide maddi hasar oluştu.
Karabük'ün Yenice ilçesinde camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Kayaarkası köyünde meydana geldi. Holamanoğlu Mahallesi Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında camide maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa