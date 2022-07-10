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Karabük'te caddeler göle döndü, dükkanları ve apartman girişlerini su bastı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te caddeler göle döndü, dükkanları ve apartman girişlerini su bastı - Yıldırımlarla birlikte gelen sağanak hayatı olumsuz etkiledi Karabük'te yıldırımlarla birlikte aniden bastıran ve yarım saat boyunca şiddetli yağışlar sonrası il merkezi ve Yenice ilçesinde caddeler göle döndü,...

Karabük'te caddeler göle döndü, dükkanları ve apartman girişlerini su bastı

- Yıldırımlarla birlikte gelen sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KARABÜK - Karabük'te yıldırımlarla birlikte aniden bastıran ve yarım saat boyunca şiddetli yağışlar sonrası il merkezi ve Yenice ilçesinde caddeler göle döndü, bazı dükkan ve apartmanların giriş katlarını su bastı.

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Karabük merkezde yarım saatte metrekareye 28 kilogram, Yenice ilçesine ise 50 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin sarı kategoride uyardığı kentlerden biri olan Karabük'te geçtiğimiz Haziran ayının son haftasında sel felaketi yaşayan Yenice ilçesinde aynı korkuyu yeniden yaşadı. Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü ilçede caddeler dere yatağına dönerken, bazı işlerini ise su bastı. Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede belediye ekipleri ise tıkanan yağmur giderlerini açtı.

Metrekareye 28 kilogram yağışın düştüğü Karabük kent merkezinde de benzer manzaralar yaşandı. Bir çok bölgede yollar dere yatağına dönerken, bazı işyerleri ve apartmanların giriş ve bodrum katlarını ise su bastı.

Kentte yağışla birlikte çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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