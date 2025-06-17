Karabük'te Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavga

Karabük'te Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavga
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Karabük'te 4 kadın, bilinmeyen bir sebeple cadde ortasında kavga etti. Polis ekipleri zor da olsa araya girerek kavgayı sonlandırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'te 4 kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Polisin sonlandırdığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. 4 kadın henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak saç saça baş başa kavga etmeye başladı. 2 kadının düştükleri yerde diğer 2 kadının ayakta süren kavgalarına olay yerine yakın noktada bulunan Trafik polisleri ve karakol ekipleri müdahale etti. Yerde saç saça giren kadınları ayırmak için polis ekipleri ise bir hayli mücadele etti. Kavga sonlandırılırken, kadınlardan birinin ise durma niyeti yoktu. Ayağındaki terliyi diğer taraftaki kadınlara doğru fırlattı. Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga sonrası kadınlar bölgeden uzaklaştı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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