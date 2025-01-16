Karabük'te Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Karabük'te yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi yapılarak doğaya salındı.

Merkeze bağlı Başköy köyü mevkisindeki göletin kenarında yürüyüş yapan Osman Çınar, uçamayacak kadar bitkin halde kızıl şahin buldu. Çınar, avlanması ve yakalanması kanunen yasak olan, koruma altındaki türlerden kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü. Görevliler tarafından teslim alınan yırtıcı kuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Osman Çınar, "Yerde yatıyordu ve uçamıyordu, alıp getirdik. Görevlilerin sayesinde doğaya tekrar bırakılacak" dedi. - KARABÜK