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Karabük'te Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Karabük'te Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Edilerek Doğaya Salındı
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Karabük'te yürüyüş yapan bir vatandaş, bitkin halde bulduğu koruma altındaki kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Tedavi edilen kuş, sağlığına kavuşarak doğal yaşamına döndü.

Karabük'te yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi yapılarak doğaya salındı.

Merkeze bağlı Başköy köyü mevkisindeki göletin kenarında yürüyüş yapan Osman Çınar, uçamayacak kadar bitkin halde kızıl şahin buldu. Çınar, avlanması ve yakalanması kanunen yasak olan, koruma altındaki türlerden kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü. Görevliler tarafından teslim alınan yırtıcı kuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Osman Çınar, "Yerde yatıyordu ve uçamıyordu, alıp getirdik. Görevlilerin sayesinde doğaya tekrar bırakılacak" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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