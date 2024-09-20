Karabük'te Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. B.Ö. (27) idaresindeki 78 SS 858 plakalı otomobil, S.Y. (49) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü S.Y., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK