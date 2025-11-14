Karabük'te Bir Yaşlı Adam Apartman Boşluğuna Düşerek Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın boşluğuna düşen yaşlı adam, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'ndeki Konak Apartmanı'nda meydana geldi. Sabri Y. (67) isimli bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Apartman boşluğundaki sese uyanan vatandaşlar, şahsı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yaralı adam bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Apartmanda yaşayan vatandaşların şahsı tanımadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK