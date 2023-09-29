Karabük'te Hürriyet Mahallesi Kordon Park'ta bir kişiyi gasbeden şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Karabük'te bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Hürriyet Mahallesi Kordon Park'ta bir kişiyi gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saha çalışmaları neticesinde olayın faillerinin, 12 suç kaydı bulunan M.C. ve 37 suç kaydı bulunan yaşı küçük Y.B. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.