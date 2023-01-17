Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te bir kadın evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te bir kadın evinde ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kadın ikamet ettiği evinde ölü bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kadın ikamet ettiği evinde ölü bulundu.

Olay, Hüseyin Çelebi Mahallesi Taş Minare Sokak'ta meydana geldi. Meryem Gültekin isimli kadından haber alamayan yakınları eve geldiğinde kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Gültekin'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulan kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meryem Gültekin Safranbolu Karabük Çelebi 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title