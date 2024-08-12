Karabük'te bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük'te bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Kapullu Mahallesi 910. Sokak'ta bir evin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler eve sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK