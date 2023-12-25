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Karabük'te bir evin deposunda çıkan yangında maddi hasar oluştu

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Karabük'te Kayabaşı Mahallesi'nde bir evin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda depoda hasar oluştu.

Karabük'te bir evin deposunda çıkan yangında maddi hasar oluştu

Olay, Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait evin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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