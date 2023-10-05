Karabük'te kızlarının ihbarı üzerine, annelerinin evin üst katını çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıkartıldı.

- Karabük'te bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

KARABÜK - Karabük'te kızlarının ihbarı üzerine, annelerinin evin üst katını çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Merkeze bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın giriş katında ve son katında etraftan topladığı malzemelerle dolduran annelerini şikayet eden kızlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine ev sahibi Selver Çelik isimli kadının ikametine giden ekipler giriş katı ve son katındaki çöpleri boşalttı. Belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıkartarak, evde ve bahçede temizlik çalışması yaptı.

Temizlik çalışmaları kapsamında çöplerin arasından çıkan Türk Bayrağını karakol amiri alıp öptükten sonra muhafaza altına aldı.

Diğer yandan anne Selver Çelik, kendisini ihbar eden kızlarına tepki gösterdi.

Belediye ekipleri aynı evde 2021 yılında da komşularının ihbarı üzerine 2 kamyon çöp boşaltmıştı.