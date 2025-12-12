Haberler

Karabük'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Karabük'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te 17 Eylül'de meydana gelen bıçaklı kavgada İbrahim Ayvataş hayatını kaybetti, Bahattin K. yaralandı. Kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük'te yaklaşık 3 ay önce bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 17 Eylül gecesi Hürriyet Mahallesi pazar yerinde meydana geldi. İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Ayvataş hayatını kaybetti, Bahattin K. ise yaralandı.

Gözaltına alınan Emre E. ve Oğuzhan Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 4 kişi arasındaki kavganın büyüdüğü, Emre E.'nin önce Oğuzhan Ş.'yi yaraladığı, ardından İbrahim Ayvataş'a yönelerek defalarca bıçak darbeleri savurduğu ve yere düşen Ayvataş'a tekme attığı anların yer aldığı görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Polis, polisi coplayıp ters kelepçe taktı
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title