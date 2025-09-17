Karabük'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Karabük'te bir grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Cuma Pazarı mevkiinde İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ayvataş ve Bahattin K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayvataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bahattin K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Emre E. ve Oğuzhan Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK