Karabük'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 26 yaşındaki İbrahim Ayvataş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te gece saatlerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi'ndeki cuma pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Ayvataş. ve Bahattin K. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye götürülen İbrahim Ayvataş (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahattin K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın şüphelileri Emre E. ve Oğuzhan Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

