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Karabük'te bekçi kavgayı havaya ateş açarak ayırdı

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Karabük'te Bayır Mahallesi'nde çıkan kavgayı müdahale eden bekçi, havaya uyarı ateşi açarak ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te iki grup arasında çıkan kavgayı bekçi havaya uyarı ateşi açarak ayırdı.

Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya bölgede bulunan mahalle bekçileri müdahale etti. İki grubu ayırmaya çalışan bekçiler başarılı olamazken, bir bekçi silahıyla hava uyarı ateşi açarak kavgayı ayırdı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Karabük Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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