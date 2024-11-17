Karabük'te Başlıca Tehlikeler: Yerinden Çıkan Mazgal ve Başıboş At

Yerinden çıkan mazgal ve başıboş at trafiği tehlikeye attı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kara yolunda sürücüler için tehlike oluşturan mazgal vatandaş tarafından düzeltilirken caddede koşan at ise trafiği tehlikeye attı.

Emek Kavşağı ışıklarında bulunan ve yerinden çıkan mazgallardan biri sürücüler için risk oluşturdu. Bir otomobildeki yolcu kırmızı ışık yandığı sırada inerek mazgalı düzeltti.

Öte yandan Sadri Artunç Caddesinde de başıboş bir at koşarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan at bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.