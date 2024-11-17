Karabük'te Başlıca Tehlikeler: Yerinden Çıkan Mazgal ve Başıboş At
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerinden çıkan mazgal, sürücülerin tehlike yaşamasına neden olurken, caddede koşan başıboş at trafiği tehdit etti. Bir yolcu, kırmızı ışıkta inerek mazgalı düzeltti.
Yerinden çıkan mazgal ve başıboş at trafiği tehlikeye attı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kara yolunda sürücüler için tehlike oluşturan mazgal vatandaş tarafından düzeltilirken caddede koşan at ise trafiği tehlikeye attı.
Emek Kavşağı ışıklarında bulunan ve yerinden çıkan mazgallardan biri sürücüler için risk oluşturdu. Bir otomobildeki yolcu kırmızı ışık yandığı sırada inerek mazgalı düzeltti.
Öte yandan Sadri Artunç Caddesinde de başıboş bir at koşarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan at bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.