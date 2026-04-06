Otomobil kara yoluna çıkan ata çarptı: 3 yaralı

Karabük'te kara yoluna çıkan başıboş ata çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, at telef oldu.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Kadıbükü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyir halinde olan Mustafa Ö. idaresindeki 37 SA 477 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra toprak alana çarparak durabildi. Kazada at telef olurken, sürücü Mustafa Ö. ile araçta bulunan İbrahim Ö. ve Mehmet Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı