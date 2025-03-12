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Karabük'te AVM Önünde Silahlı Kavga: 3 Gözaltı

Karabük'te AVM Önünde Silahlı Kavga: 3 Gözaltı
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Karabük'te bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları polis merkezinin önünde birbirine girdi. Yaralanan biri hasta araçla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanların silahına el konuldu.

Karabük'te bir AVM'nin önünde çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yakınları da polis merkezinin önünde ortalığı birbirine kattı.

Olay, Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezinin girişinde A.G. (19) ve Y.G. (23) isimli şahıslar ile M.E.B. (24) arasında husumet nedeniyle kavga çıktı. A.G., elindeki silahı çevredekilere doğrultarak, kavgayı ayırmaya çalışanları engellemeye çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahısları kıskıvrak yakalayarak polis merkezine götürürken silaha el konuldu.

Kavgaya karışanların yakınları da polis merkezinin önüne gelerek ortalığı birbirine kattı. Polis merkezinin önüne gelen şahısların yakınlarından M.M. (24) ile Y.C.K. (22) isimli şahıslar ellerinde orak ve bijon anahtarı ile kavgaya karışanlardan birine saldırmaya çalışırken polis ekiplerinin hızlı müdahalesi faciayı engelledi.

Kavgada yaralanan M.E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis merkezi önündeki kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, alışveriş merkezinin girişinde yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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