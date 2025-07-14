Karabük'te Asker Konvoyu ve Kamyonet Tehlikeli Hareketler Yaptı

Karabük'te asker konvoyundaki araçların ve bir kamyonetin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

İlk olay, D-755 kara yolu Kardemir mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen asker konvoyundaki 2 otomobil, trafikte zikzak çizerek seyretti. Araçların camlarından sarkan bazı kişilerin tehlikeli hareketleri dikkat çekerken, konvoydaki bir araç, sollamaya çalışan başka bir otomobile çarpma tehlikesi geçirdi.

Bir diğer olay ise Soğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki bir kamyonetin, yan tarafından iple bağladığı sandalyeleri taşıdığı görüldü. Sandalyelerin trafikte sallanarak ilerlemesi, hem sürücü hem de diğer araçlar için risk oluşturdu.

Her iki olay da diğer araçlardaki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - KARABÜK