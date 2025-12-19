Haberler

Karabük'te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı

Karabük'te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te düzenlenen asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 23 kişiye toplam 63 bin 702 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-19 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri, Yaya Devriye Unsurları (Çarşı ve Mahalle Bekçileri) ile sivil ve resmi asayiş ekiplerinin katılımıyla Karabük halkının huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar ve devriye hizmetleri yürütüldü.

Uygulamalar kapsamında yapılan denetimlerde 1 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 22 fişek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 6136 sayılı Kanun kapsamında 8 bıçak ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, tutuklanmasına yönelik araması bulunan 18 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 28 kişi olmak üzere toplam 46 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca denetimler sırasında 23 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 63 bin 702 lira idari para cezası uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
title