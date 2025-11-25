Haberler

Karabük'te Asayiş Uygulamaları: 20 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranmakta olan 20 kişi yakalanmış, aramalar sırasında silahlar ve yasadışı mühimmat ele geçirilmiştir.

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13-23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile sivil ve resmi asayiş ekiplerinin kent merkezinde yürüttüğü denetimlerde 6 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 6136 sayılı Kanun kapsamında 1 bıçak ele geçirildi.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi ile 2 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik kontrollerinde eksiklikleri tespit edilen araçlara Karayolları Trafik Kanunu gereğince 29 bin 147 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 16 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 22 bin 496 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde, 2 iş yerine, 4250 sayılı Kanun kapsamında yasak zamanda ve usule aykırı şekilde alkol satışı yapmaktan tutanak düzenlendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
