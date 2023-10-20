Karabük'te Aranan Şahıs Yakalandı

Karabük'te 8 ayrı mahkemece aranması bulunan ve 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahsı polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları uygulama sonrası 8 ayrı adli merci tarafından 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, tehdit, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından olmak üzere toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası ile birlikte 4 bin 575 TL para cezası ve 5 adet ifadeye yönelik aranma ile hakkında yakalama emri bulunan R.Ç isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK