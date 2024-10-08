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Karabük'te Aranan 105 Kişi Yakalandı, 21'i Tutuklandı

Karabük'te Aranan 105 Kişi Yakalandı, 21'i Tutuklandı
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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı. Bu kişilerden 21'i, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 kişi yakalanırken, 21'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen Eylül ayı içerisinde haklarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 105 kişi yakalandı. Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 17 kişi, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, 11 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ve 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 21 firari işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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