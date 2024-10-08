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Karabük'te Araç Yangını: Cip Alev Alev Yandı

Karabük'te Araç Yangını: Cip Alev Alev Yandı
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Karabük'te seyir halindeyken alev alan cip, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü kaza yapmadan aracı terk ederken, cip kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te seyir halindeyken alev alan cip, demir yığınına döndü.

Merkeze bağlı Yukarıkızılcaören köyü yakınlarında K.D. idaresindeki 78 SD 488 plakalı cipte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı sağa çekip, kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. Sürücünün ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında kullanılamaz hale gelen cipten geriye ise demir yığını kaldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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