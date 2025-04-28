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Karabük'te Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Karabük'te Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
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Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri yangını kontrol altına alarak, mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 111. Sokak'taki Sefa Apartmanında meydana geldi. S.K. isimli vatandaşa ait 4. katta bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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