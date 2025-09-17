Karabük'te Anız Yangını Paniğe Neden Oldu
Karabük'te yerleşim yerine yakın bir alanda çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, dumanları gören vatandaşların ihbarı sonrası büyümeden söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 46. Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek evlere doğru ilerledi. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa