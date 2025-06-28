Karabük'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Karabük'te meydana gelen anız yangını, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Karabük'te çıkan anız yangını büyümeden söndürülürken yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Olay, Öğlebeli Mahallesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle boş arazide anız yangını çıktı. Dumanları fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken yaklaşık 1 dönüm alan yangın nedeniyle zarar gördü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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