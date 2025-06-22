Karabük'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Safranbolu'da meydana gelen anız yangını, vatandaşların ihbari ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

Olay Navsaklar köyünde meydana geldi. Boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılmaya başlaması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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