Karabük'te Anız Yangını: 6 Dönüm Alan Zarar Gördü

Karabük'te Anız Yangını: 6 Dönüm Alan Zarar Gördü
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Karabük'te seraların bulunduğu bölgede çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönüm alan zarar gördü. Yangın, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karabük'te seraların bulunduğu bölgede çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönüm alan zarar gördü.

Hava sıcaklıklarının arttığı Karabük'te anız yangınları kendini göstermeye başladı. Kılavuzlar Mahallesindeki seraların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılmaya başlarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına aldığı yangın bazı seralarda hasara yol açtı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonrası zarar gören alan yaklaşık 6 dönüm alan dron ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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