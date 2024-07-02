Karabük'te Anız Yangını: 5 Dönüm Alan Zarar Gördü

Karabük'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken 5 dönüm alan zarar gördü.

Olay Belenköy Tuzludere mevkiinde meydana geldi. Hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle 5 dönüm alan zarar gördü. - KARABÜK