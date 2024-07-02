Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Anız Yangını: 5 Dönüm Alan Zarar Gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Belenköy Tuzludere mevkiinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda 5 dönüm alan zarar gördü.

Karabük'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken 5 dönüm alan zarar gördü.

Olay Belenköy Tuzludere mevkiinde meydana geldi. Hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle 5 dönüm alan zarar gördü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Karabük Tarım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Kayseri'de tansiyon düşmüyor! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı

Kayseri'de tansiyon düşmüyor! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı

Bakmadan Geçme

Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi? Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır? Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 2 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?
Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title