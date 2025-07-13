Karabük'te Anız Yangını: 25 Dönüm Alan Zarar Gördü

Karabük'te çıkan anız yangınında yaklaşık 25 dönüm alan zarar gördü.

Olay merkeze bağlı Çerçiler Mahallesi'nde meydana geldi. Anız yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle hızla çevreye yayılmaya başladı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Çiftçiler traktörlerle tarlaları sürerek yangını engellemeye çalışırken uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bazı barakalar yanarken yaklaşık 25 dönüm alan zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK