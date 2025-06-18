Karabük'te Anız Yangını, 1 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü

Karabük'te Anız Yangını, 1 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü
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Karabük'te bir vatandaşın anız yakması sonucu çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm tarım arazisi zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, ancak yetkililer anız yakmanın çevre ve tarım arazileri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Karabük'te bir vatandaşın anız yakması sonucu çıkan yangında, yaklaşık 1 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde tarlada anız yakıldığı sırada rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına hızlı müdahalede bulunarak alevlerin yayılmasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yaz aylarında artış gösteren anız yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve anız yakmanın hem çevreye hem de tarım arazilerine ciddi zararlar verdiğini hatırlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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