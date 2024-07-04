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Karabük'te alkollü sürücünün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sürücünün ehliyetine, daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl süreliğine el konulduğu öğrenildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sürücünün ehliyetine, daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl süreliğine el konulduğu öğrenildi.

Kaza, Mermer mevkiinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 18 AAV 421 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak E.A. idaresindeki 42 AIM 968 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 0.36 promil alkollü olduğu, ehliyetine de daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl süreliğine el konulduğu öğrenildi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma suçundan 12 bin 977 lira para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskipazar Karabük 3.Sayfa Güncel Haberler

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