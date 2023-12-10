Karabük'te Alkollü Sürücüden Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü bir sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsü ise polis tarafından yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çarptığı motosikletinin ölümüne sebep olan hafif ticari aracın sürücüsünün 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinde moto kurye olarak çalışan Tevfik Arayıcı idaresindeki motosiklete, karşı istikametten gelen Serhat F.Y. idaresindeki panelvan minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken minibüs olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada kaçan aracın peşine düşen polis ekipleri şahsı Barış Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.60 promil alkollü olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK