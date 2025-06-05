Karabük'te Alev Alan Piknik Tüpüne Esnaf ve Polis Müdahale Etti

Karabük'te Alev Alan Piknik Tüpüne Esnaf ve Polis Müdahale Etti
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Karabük'te bir esnafın çay demlemek için yaktığı piknik tüpü alev aldı. Esnaf, tüpü soğukkanlı bir şekilde dükkandan dışarı çıkarırken, diğer komşular havlu ve su ile müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri yangın tüpü ile alevleri söndürdü.

Esnafın alev alan piknik tüpü ile imtihanı

Kimi alev alan piknik tüpüne ıslak havlu ile kapattı, kimi ise kova ile su döktü

Alev alan tüpe son müdahale yangın tüpüyle yoldan geçen polis ekiplerinden oldu

KARABÜK - Karabük'te çay demlemek için yaktığı piknik tüpü alev aldı. Esnafın soğuk kanlı bir şekilde işyerinden dışarıya çıkardığı ve alev topuna dönen dönen piknik tüpüne komşu esnaflar ile yoldan geçen komiser müdahale etti.

Olay, merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi İnönü caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve boya ile hırdavat malzemeleri satan işyerinde meydana geldi. İşyeri sahibi Nuri Ünal, işyerini açtıktan sonra çay demlemek üzere yaktığı piknik tüpü bir anda alev bağlantı noktasından alev aldı. İşyerinde yanıcı maddelerin yoğunluğundan olası bir faciaya karşı işyeri sahibi soğukkanlı bir şekilde alev alan tüpü işyerinin önüne çıkardı. Bu sırada diğer esnaflar ise elelrine aldıkları havlu ve bezleri ıslayarak yanan tüpü örterek söndürmeye çalışırken, bir başka esnaf ise kova ile su dökdü. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan komiser ve polis yangın tüpü ile müdahale ettiği alevler söndü.

İşyeri sahibi Nuri Ünal, "Çay demliyordum ve tüp bir anda alev aldı. İçerde de yanıcı maddeler vardı hemen dışarı çıkardım. Sağolsun komşular havlu getirip örttük, sonra bir komser arkadaş geldi onlarda yangın tüpü ile söndürdü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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