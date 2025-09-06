Haberler

Karabük'te Ahşap Evde Yangın Çıktı
Safranbolu'da Huriye Dursun'a ait ahşap evde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın, güvenlik kamerasına yansıyan anlarla birlikte ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ahşap bir evde çıkan ve ormana sıçrayan yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün Safranbolu'ya bağlı Tayyip köyünde Huriye Dursun'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çıkmış ve ormanlık alana yayılmıştı.

Ekiplerin hızla müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev tamamen yandı. Evin alevlere teslim olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerinde, ahşap yapının çatı kısmından dumanların yükseldiği, yardıma gelen bir kişinin pencerelere merdiven dayayarak evin içini kontrol ettiği anlar yer aldı. - KARABÜK

