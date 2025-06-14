Karabük'te Ağaçta Erkek Cesedi Bulundu

Karabük'te Ağaçta Erkek Cesedi Bulundu
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Karabük'te, Kent Ormanı'nda ağaçta asılı halde bulunan erkek cesedinin 31 yaşındaki Olcay Sevdalı'ya ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Karabük'te çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Olay, Şirinevler mahallesi Kent Orman mevkiinde meydana geldi.

Kent Ormanı bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlileri tarafından ağaçlık alanda ağaca yaslı bir vaziyette erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede şahsın Olcay Sevdalı (31) olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaparken, gencin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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