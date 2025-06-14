Karabük'te Ağaçta Erkek Cesedi Bulundu

Karabük'te çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Olay, Şirinevler mahallesi Kent Orman mevkiinde meydana geldi.

Kent Ormanı bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlileri tarafından ağaçlık alanda ağaca yaslı bir vaziyette erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede şahsın Olcay Sevdalı (31) olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaparken, gencin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK