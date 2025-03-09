Karabük'te 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Karabük'te 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, hasara neden olan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK