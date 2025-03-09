Karabük'te 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı
Karabük'te Bayır Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, hasara neden olan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa