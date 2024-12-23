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Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Karabük'te Safranbolu karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, bir aracın önündeki trafik durduğunda arka kısımdan çarpması sonucu başladı ve devamında dört araç daha kazaya karıştı. Trafik polisinin incelemeleri sonrası araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük Safranbolu karayolu şehit ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

R.U. adlı sürücü, 78 ED 486 plakalı aracı ile Safranbolu istikametine seyir halindeyken önündeki trafik yavaşladığı esnada aracının arka kısmına aynı istikamete seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 78 SS 700 plaka araç çarptı. Daha sonra aynı istikamette seyreden Ş.K.'nin kullandığı 34 BLB 43 plakalı araç duramayarak önündeki araçlara; bu araca arkadan gelen T.E. idaresindeki 78 AE 085 plakalı araç ve bu araca da B. K. idaresindeki 78 ABH 389 plakalı otomobilin çarpması sonucu 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 78 ABH 789 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.K., İ.K., ve S.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafik polislerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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