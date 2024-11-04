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Karabük'te 39 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Karabük'te 39 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Karabük'te kaybolan 39 yaşındaki Kezban İnebey, evinde hareketsiz olarak bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Karabük'te kendisinden bir süredir haber alınamayan 39 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Kezban İnebey (39) isimli kadından haber alamayan yakınları eve geldi.

Evin içerisine girenler İnebey'i hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İnebey'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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