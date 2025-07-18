Karabük'te 353 Sentetik Ecza Hap ile Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Karabük'te 353 Sentetik Ecza Hap ile Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şahıs üzerinde 353 adet sentetik ecza hap ile yakalandı. Olayla ilgili cep telefonuna da el konulurken, şahıs adliyeye sevk edildi.

Karabük'te 353 adet sentetik ecza hap ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde il merkezinde icra edilen operasyonda, şüpheli bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 353 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir adet cep telefonuna da inceleme amacıyla el konulurken, şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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