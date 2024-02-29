Karabük'te 3 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Karabük'te sabah saatlerinde 3 katlı bir apartmanın ikinci katından çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Namık Kemal Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında bulunan Kemal Namal'a ait evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan yangını fark eden komşuları durumu itfaiye ve ev sahiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evin bir odasında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK