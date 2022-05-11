Karabük'te 3 ayrı kaza: 4 yaralı

KARABÜK (İHA) - Karabük'te üç ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, 5000 Evler Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. sevk ve idaresindeki 67 EA 093 otomobil, U.K. sevk ve idaresindeki 41 ABA 044 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza D-755 Karayolu Aşağıkızılcaören köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Furkan İ.'nin kullandığı 78 AAZ 814 plakalı motosiklet, Burcu R., idaresindeki 78 DE 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Furkan İ., yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üçüncü kaza Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında meydana geldi. Y.Y. sevk ve idaresindeki 34 YH 971 plakalı hafif ticari araç, Gerede istikametinden Çerkeş istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle demir bariyere çarptı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa