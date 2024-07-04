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Karabük'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, 75 Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U. yönetimindeki 06 DEL 237 plakalı otomobil ile B.Ö. idaresindeki 34 CGA 009 plakalı otomobil, 36. Cadde ile 52 Sokak'ın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 DEL 237 plakalı otomobil park halindeki 78 AAR 986 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören çevredekiler 112 ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kazada, sürücüler ile birlikte 06 DEL 237 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.U., B.U. ve Z.D.U. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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