Karabük'te 272 Uyuşturucu Hapla Yakalanan 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Karabük'te 272 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İl merkezinde düzenlenen operasyonda A.B.S. ve Ç.Ç. isimli şahısların üzerlerinde 272 adet uyuşturucu hap ile 1,13 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK