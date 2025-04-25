Karabük’te 250 Bin TL’lik Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki kişi, 250 bin TL'lik uyuşturucu ham maddesiyle yakalandı.

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, icra edilen faaliyette iki şahsın üzerinde 13,06 gram bonzai ham maddesi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken hammaddeden 600 gram uyuşturucu madde elde edebileceği ve değerinin 250 bin TL olduğu bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KARABÜK