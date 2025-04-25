Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin savunma

Karabük’te 250 Bin TL’lik Uyuşturucu Operasyonu

Karabük’te 250 Bin TL’lik Uyuşturucu Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 250 bin TL değerinde uyuşturucu ham maddesi ile iki kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 13,06 gram bonzai ve iki cep telefonu ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki kişi, 250 bin TL'lik uyuşturucu ham maddesiyle yakalandı.

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, icra edilen faaliyette iki şahsın üzerinde 13,06 gram bonzai ham maddesi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken hammaddeden 600 gram uyuşturucu madde elde edebileceği ve değerinin 250 bin TL olduğu bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.